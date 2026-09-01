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Иркутск Сегодня

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Без спасжилетов и документов: на Байкале оштрафуют капитанов 8 судов

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура совместно с ГИМС и полицией провела рейд по проверке пассажирских перевозок на Байкале.

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