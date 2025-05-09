Убили людей и сожгли. В Мозамбике бандиты уничтожили лагерь охотников

﻿﻿Власти сообщили, что помимо расправ на охраняемых территориях повстанцы ранее занимались грабежами в деревнях В заповеднике Ниасса на севере Мозамбика группа повстанцев разрушила крупный охотничий лагерь Чапунгу-Камбако, куда охотники со всего мира приезжают охотиться на африканских трофейных животных, в результате чего погибло несколько человек.