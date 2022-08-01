Кредитный специалист из Бугуруслана похитила у клиентов 324 тыс. рублей

Обвиняемая работает кредитным специалистом в организации. По данным антикоррупционного отдела МВД «Бугурусланский», с декабря прошлого года по май 2022 года она взяла из кассы деньги, которые получала от клиентов в качестве погашения займов.
Обвиняемая работает кредитным специалистом в организации. По данным антикоррупционного отдела МВД «Бугурусланский», с декабря прошлого года по май 2022 года она взяла из кассы деньги, которые получала от клиентов в качестве погашения займов.
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