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Кредитный специалист из Бугуруслана похитила у клиентов 324 тыс. рублей

Кредитный специалист из Бугуруслана похитила у клиентов 324 тыс. рублей

Обвиняемая работает кредитным специалистом в организации. По данным антикоррупционного отдела МВД «Бугурусланский», с декабря прошлого года по май 2022 года она взяла из кассы деньги, которые получала от клиентов в качестве погашения займов.

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