Иран впервые испытал противокорабельную ракету над авианосцем США

www.globallookpress.com/Juan Moreno Иран впервые в истории осуществил запуск противокорабельной ракеты, траектория которой прошла непосредственно над американским авианосцем.
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Иранцы молодцы!!! Уважаю!!