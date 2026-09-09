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«Эти твари «затопят» всю Украину» – американский техно-фашист в восхищении и ужасе от реактивных «Гераней»

«Эти твари «затопят» всю Украину» – американский техно-фашист в восхищении и ужасе от реактивных «Гераней»

Бывший гендиректор «Гугл» ныне возглавляющий компанию Swift Beat LLC, производящую атакующие Россию беспилотники «Хорнет», техно-фашист Эрик Шмидт поражен попаданием БПЛА в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

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