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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Кливленда» Олтмен о Джарретте Аллене: «Связующий элемент костяка нашей команды»

Аллен недавно подписал 3-летнее продление контракта на 91 миллион долларов. «Мы очень рады тому, что Джарретт Аллен решил остаться в «Кливленде» на пике своей карьеры.

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