Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Петряев
    Это Ваши выводы, совершенно не совпадающие с реальной жизнью. Есть крайне редкие исключения? Есть, но красота и угаса...Лет 20 назад я вс...
  • Александр
    Что-то не верится.16 огромных котик...
  • Tania Еременко
    С таким Котей никакого мужа не надо в ненастную погоду, как сейчас.16 огромных котик...

16 огромных котиков, которые совсем не кажутся домашними питомцами

16 огромных котиков, которые совсем не кажутся домашними питомцами

Держать в доме льва или тигра накладно и опасно, а вот большой кот — другое дело! Благодаря своим размерам эти коты больше похожи на диких зверей (на радость своим хозяевам), а не на домашних питомцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
У сына с невесткой был мэй-кун. Огромный котяра, пушистый!!! Рыжий!! Я его обожала... А он меня почему-то не  жаловал. Никогда не говорил &quot;мур&quot;, никаких общений.....ЗАТО деда обожал. Который его поносил и всякие гадости про него говорил... Я говорила Коте: &quot;Не тем &quot;мур&quot; говоришь, ну вот скажи мне &quot;мур&quot; -  я тебе за это столько вкусняшек натаскаю!!&quot;...  Так и не сказал! ....  Балда!! .... А ПОТОМ...   Котя погиб... В СНТ отдыхали, на участок откуда-то  заскочила лиса и загрызла Котю... Я ТАК ПЛАКАЛА!!
Ответить
9 час.
Tania Еременко
С таким Котей никакого мужа не надо в ненастную погоду, как сейчас.
Ответить
9 час.
Александр
Что-то не верится.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх