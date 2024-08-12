16 огромных котиков, которые совсем не кажутся домашними питомцами

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лина любимцева

У сына с невесткой был мэй-кун. Огромный котяра, пушистый!!! Рыжий!! Я его обожала... А он меня почему-то не жаловал. Никогда не говорил "мур", никаких общений.....ЗАТО деда обожал. Который его поносил и всякие гадости про него говорил... Я говорила Коте: "Не тем "мур" говоришь, ну вот скажи мне "мур" - я тебе за это столько вкусняшек натаскаю!!"... Так и не сказал! .... Балда!! .... А ПОТОМ... Котя погиб... В СНТ отдыхали, на участок откуда-то заскочила лиса и загрызла Котю... Я ТАК ПЛАКАЛА!!