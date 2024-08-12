Держать в доме льва или тигра накладно и опасно, а вот большой кот — другое дело! Благодаря своим размерам эти коты больше похожи на диких зверей (на радость своим хозяевам), а не на домашних питомцев.
16 огромных котиков, которые совсем не кажутся домашними питомцами
Комментарии
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лл
лина любимцева
У сына с невесткой был мэй-кун. Огромный котяра, пушистый!!! Рыжий!! Я его обожала... А он меня почему-то не жаловал. Никогда не говорил "мур", никаких общений.....ЗАТО деда обожал. Который его поносил и всякие гадости про него говорил... Я говорила Коте: "Не тем "мур" говоришь, ну вот скажи мне "мур" - я тебе за это столько вкусняшек натаскаю!!"... Так и не сказал! .... Балда!! .... А ПОТОМ... Котя погиб... В СНТ отдыхали, на участок откуда-то заскочила лиса и загрызла Котю... Я ТАК ПЛАКАЛА!!
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9 час.
Tania Еременко
С таким Котей никакого мужа не надо в ненастную погоду, как сейчас.
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9 час.
Александр
Что-то не верится.
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8 час.
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