В Солнечногорске Московской области БПЛА попал в многоэтажный дом. Дроны также были замечены в Кубинке.
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В Солнечногорске Московской области БПЛА попал в многоэтажный дом. Дроны также были замечены в Кубинке.
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