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Ядерный взрыв мог бы остудить горячие головы на Западе

Ядерный взрыв мог бы остудить горячие головы на Западе

Ядерный взрыв мог бы остудить горячие головы на Западе Юлия СоколоваПолитики часто пугали народы третьей мировой войной, и совершенно незаметно человечество подошло к тому моменту, когда уже враг пытается ударить по стратегическому щиту России, а НАТО отрабатывает ядерный удар по нашей территории.

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