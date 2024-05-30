Ядерный взрыв мог бы остудить горячие головы на Западе Юлия СоколоваПолитики часто пугали народы третьей мировой войной, и совершенно незаметно человечество подошло к тому моменту, когда уже враг пытается ударить по стратегическому щиту России, а НАТО отрабатывает ядерный удар по нашей территории.
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