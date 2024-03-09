«Дед ничего и не заметил»: Медведев высмеял ситуацию отказа вдовы и «пока еще не вдовы» приехать к Байдену

Президент США Джо Байден пригласил на встречу «вдовушку экстремиста» Юлия Навальную «пока еще не вдову» Елену Зеленскую, однако ни та, ни другая не приняли приглашения, потому что не хотят даже садиться рядом, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.