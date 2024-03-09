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Картина дня. Финансы

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«Дед ничего и не заметил»: Медведев высмеял ситуацию отказа вдовы и «пока еще не вдовы» приехать к Байдену

«Дед ничего и не заметил»: Медведев высмеял ситуацию отказа вдовы и «пока еще не вдовы» приехать к Байдену

  Президент США Джо Байден пригласил на встречу «вдовушку экстремиста» Юлия Навальную «пока еще не вдову» Елену Зеленскую, однако ни та, ни другая не приняли приглашения, потому что не хотят даже садиться рядом, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

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Комментарии
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T
Tigra07
Громко - и ни о чём. И неплохо было бы поглядеть на автора ядовитых замечаний в аналогичном возрасте.
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1 д.
ФинамИнфо
Не вижу проблем. Думаю, у Медведева есть неплохой шанс дожить...
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1 д.

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