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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

16 апреля 2022 года в ЯНАО 35 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 209) 134 436 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 46 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено […]16 апреля 2022 года в ЯНАО 35 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 209) 134 436 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 46 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 373) 35 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 836) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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