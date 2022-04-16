Статистика COVID-19

16 апреля 2022 года в ЯНАО 35 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 209) 134 436 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 46 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено […]16 апреля 2022 года в ЯНАО 35 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 209) 134 436 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 46 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 373) 35 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 836) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.