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Медведково

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Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителей ключей в этом году будет пять Как сообщил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы, в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах президента России в Москве будет разделен 14 марта в 12:00.

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