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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюрам схватил Савича за пах – судья не показал карточки. Маркуса заменили через две минуты

Тюрам схватил Савича за пах – судья не показал карточки. Маркуса заменили через две минуты

На 100-й минуте матча Лиги чемпионов при вводе «Интером» мяча из-за боковой форвард миланцев схватил опекавшего его защитника мадридцев Стефана Савича за пах.

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