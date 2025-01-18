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ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

«Манреса» примет «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией». АСВ Регулярный чемпионат Манреса – Ховентуд Дата проведения 18 января, 20.

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