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«Классическая тактика ФОМ – давать в эфир комментарии, вырывая из контекста». Фернандо Алонсо – о словах про то, что его «бросили на съедение львам»

Алонсо пожаловался, что его переговоры по радио снова вырвали из контекста Пилот «Астон Мартин» заявил, что режиссеры ФОМ специально выпускают в эфир самые резонансные высказывания гонщиков – но при этом искажают к ним отношение.

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