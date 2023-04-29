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National Review: Зеленский фотосессиями своей жены Елены дискредитирует себя как серьезного политика

National Review: Зеленский фотосессиями своей жены Елены дискредитирует себя как серьезного политика

Украинский президент Владимир Зеленский дискредитирует себя, как серьезного политика, фотосессиями своей супруги, первой леди Украины Елены Зеленской для модного журнала и поддержкой ЛГБТ.

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