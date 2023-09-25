Возраст не помеха. Пожилые звезды в откровенных нарядах

На днях 69-летняя Сьюзан Сарэндон произвела фурор, появившись на Премии Гильдии киноактеров США вот в таком невероятном декольте:В беспечной откровенности она перещеголяла всю голливудскую молодежь, включая собственную 30-летнюю дочь Эву Амурри:А Кейт Уинслет даже выступила «цензором», прикрыв ладонью пикантную ложбинку (на фото с актером Майклом Шенноном):Интернет вскипел едкими комментариями, многие из которых построены на игре слов: SAG (Screen Actors Guild – Гильдия киноактеров) и saggy (обвислый, дряблый).