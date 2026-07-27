В Режевском заказнике расцвели редкие орхидеи

В Режевском природно-минералогическом заказнике сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили популяции краснокнижных растений – мякотницы однолистной и дремлика темно-красного, которые относятся к семейству Орхидные, сообщили в ДИПе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии