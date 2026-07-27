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В Режевском заказнике расцвели редкие орхидеи

В Режевском заказнике расцвели редкие орхидеи

В Режевском природно-минералогическом заказнике сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили популяции краснокнижных растений – мякотницы однолистной и дремлика темно-красного, которые относятся к семейству Орхидные, сообщили в ДИПе.

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