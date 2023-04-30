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Российская мобильная ОС "Аврора" принесла своим создателям более ₽1 млрд чистого убытка за год

Профильные СМИ, в частности Cnews пишут, что компания "Открытая мобильная платформа /ОМП", которая продвигает тему российской мобильной операционной системы "Аврора" оказывается несёт существенные убытки, причём по всем основным показателям.

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