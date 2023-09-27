В Новосибирске по дороге в школу пропал 8-летний мальчик

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" ищут в Калининском районе пропавшего ребёнка.В Калининском районе Новосибирска волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили сбор на поиски 8-летнего мальчика, который пропал утром в среду, 27 сентября.
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