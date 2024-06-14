Дерматолог Гайдаш рассказала, как не нужно лечить солнечный ожог

И о самых популярных ошибках Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Наталия Гайдаш рассказала о самых распространенных ошибках при лечении солнечного ожога, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи, передает радио Sputnik.
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