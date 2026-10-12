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Царьград

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Пермяк пойдет под суд за регистрацию трех фирм по паспорту

Пермяк пойдет под суд за регистрацию трех фирм по паспорту

Житель Перми в 2024 году передал паспорт для регистрации себя в ЕГРЮЛ как номинального руководителя и учредителя трех организаций, управлять которыми не планировал.

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