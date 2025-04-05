Падение продаж новых автомобилей в России: скидки и акции растут

В России наблюдается снижение продаж новых автомобилей. Из-за этого многие дилеры вынуждены предлагать покупателям крупные скидки и проводить специальные акции для их привлечения, чтобы распродать имеющиеся товарные запасы.
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