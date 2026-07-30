Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

Минтранс изменит правила перевозок для инвалидов к сентябрю 2026

Минтранс изменит правила перевозок для инвалидов к сентябрю 2026

С сентября 2026 года Минтранс РФ внедрит новые правила для железнодорожных перевозок. Изменения коснутся условий продажи билетов для маломобильных граждан, включая введение специального порядка для мест инвалидов и уточнения относительно возврата билетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии