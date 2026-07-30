Минтранс изменит правила перевозок для инвалидов к сентябрю 2026

С сентября 2026 года Минтранс РФ внедрит новые правила для железнодорожных перевозок. Изменения коснутся условий продажи билетов для маломобильных граждан, включая введение специального порядка для мест инвалидов и уточнения относительно возврата билетов.
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