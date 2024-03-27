Социальные работники остаются без зарплаты уже 4 месяца. Что говорит Бузу

В нескольких районах страны социальные работники уже несколько месяцев не получают зарплату. Это было признано даже министром социальной защиты, который объявил, что еще с декабря ищутся решения по выплате задолженности по зарплате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии