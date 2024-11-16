Порядка 171 человека обратились к врачам после обеда в школе Новочебоксарска

Более 170 человек стали жертвами отравления в школе №4 Новочебоксарска, расположенной в Чувашии. Мать одной из пострадавших девочек, Ксения, поделилась, что ее дочь жаловалась на качество школьного питания, и за ночь у ребенка началась рвота.
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