Light industrial: тучное время

Гибкость формата, широкий круг интересантов, релокация промпроизводств, программа создания мест приложения труда — это далеко не полный список причин, обеспечивших столичному сегменту light industrial почти вертикальный взлетДля столичного рынка light industrial 2024 год стал очень удачным, и большинство аналитиков утверждают, что 2025-й должен стать еще удачнее.
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