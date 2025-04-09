Light industrial: тучное время

Гибкость формата, широкий круг интересантов, релокация промпроизводств, программа создания мест приложения труда — это далеко не полный список причин, обеспечивших столичному сегменту light industrial почти вертикальный взлетДля столичного рынка light industrial 2024 год стал очень удачным, и большинство аналитиков утверждают, что 2025-й должен стать еще удачнее.