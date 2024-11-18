Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Оптимист Арестович

Оптимист Арестович

Вчера бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович, которого смертельно обидели на родине, бесцеремонно отодвинув от корыта, выдал рецепт компромиссного, но вроде бы выгодного Киеву варианта капитуляции.

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