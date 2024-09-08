Бордели-лупанарии, древние граффити и другие факты из жизни города Помпеи

Интереснейшие факты о древнем городе Помпеи. После извержения Везувия 24 августа 79 года весь город Помпеи в заливе Неаполя оказался погребёным под слоем вулканического пепла и забыт до середины XVIII века.
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