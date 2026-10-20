European capitals are expressing serious dissatisfaction with the actions of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, who goes beyond her powers in the field of EU foreign policy.
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