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Мировое обозрение

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Jolbors Festival собрал топовых креаторов и маркетологов в Алматы

Jolbors Festival собрал топовых креаторов и маркетологов в Алматы

В начале октября в Алматы состоялось главное событие для рекламистов, маркетологов и креаторов Центральной Азии – XII ежегодный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival, сообщили организаторы мероприятия.

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