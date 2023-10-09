Jolbors Festival собрал топовых креаторов и маркетологов в Алматы

В начале октября в Алматы состоялось главное событие для рекламистов, маркетологов и креаторов Центральной Азии – XII ежегодный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival, сообщили организаторы мероприятия.
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