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Синоптик сообщил о потеплении 16 апреля в Москве до +21 градуса

Синоптик сообщил о потеплении 16 апреля в Москве до +21 градуса

В Москве в среду, 16 апреля, будет солнечная погода, воздух прогреется до +21 градуса в соответствии с климатической нормой мая — начала июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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