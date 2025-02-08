Настоящая гордость края – многие поколения именитых ученых : в России отмечают День науки

Праздник признания великих умов и открытий, сформировавших облик современной цивилизации. Отмечаемый 8 февраля, он является данью уважения ученым, чьи инновации и неустанный поиск знаний двигают прогресс вперед.
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