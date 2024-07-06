Голикова раскрыла правду: с 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется

Господа , что выходит .что Голикова сказала .что пенсионеру надо самому следит за правильностью получаемой пенсии .а то выходит могут просто и меньше плати видимо так ???? Как эти пустословие понимать ПЕНСИОНЕРАМ ? -Борис

Ed

Получается что так. Тогда они должны предоставить каждому пенсионеру правила и результат калькуляции лично его пенсии и возможности требовать изменения результата. На самом деле все сведется именно к этому. Нужна пенсия - считай сам и все твои ошибки это твои убытки, они их исправлять не будут, особливо когда выгодны. Либо, что самое вероятное, организуют частные фирмы со своим участием и ты должен будешь платить процент от пенсии за их услуги. Никак, суки, не нажрутся!