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Голикова раскрыла правду: с 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется

Голикова раскрыла правду: с 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется

Голикова раскрыла правду: с 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется Юлия ЧелкановаС 1 июля текущего года ожидаются значительные изменения в пенсионной системе России, которые затронут многих неработающих граждан.

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Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа , что выходит .что Голикова сказала .что пенсионеру надо самому следит за правильностью получаемой пенсии .а то выходит могут просто и меньше плати видимо так ???? Как эти пустословие понимать ПЕНСИОНЕРАМ ? -Борис
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17 час.
Ed
Получается что так. Тогда они должны предоставить каждому пенсионеру правила и результат калькуляции лично его пенсии и возможности требовать  изменения результата. На самом деле все сведется именно к этому. Нужна пенсия - считай сам и все твои ошибки это  твои убытки, они их исправлять не будут, особливо когда выгодны. Либо, что самое вероятное, организуют частные фирмы со своим участием и ты должен будешь платить процент от пенсии за их услуги. Никак, суки, не нажрутся!
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16 час.
E
Ed
Где найти текст этого заявления? Этот текст и соответствующие решения должны быть предоставлены каждому пенсионеру!
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16 час.

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