Появился первый трейлер сказки «Буратино»

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки «Буратино».
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