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Профессор Коган объяснил свои слова о том, когда должны рожать девушки

Игорь Коган, член-корреспондент Российской академии наук, пояснил, что его слова о необходимости беременности после первого полового акта были обращены к медицинским специалистам, а не к молодым девушкам.

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