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Вице-канцлер Германии выразил недовольство участием России в финансовом саммите G20

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль выразил недовольство по поводу участия России в финансовом саммите «Группы 20» (G20), проходившем в Соединённых Штатах.

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