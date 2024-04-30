Рогов заявил, что ВСУ использовали ATACMS для удара по Крыму

ВСУ в ночь на 30 апреля попытались нанести массированный удар по Крыму американскими ракетами ATACMS, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в соцсетях.
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