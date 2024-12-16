🎄В Новоаннинском заработали первые елочные базары Классическое небольшое дерево стоит 500 рублей и выше в зависимости от метража.
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🎄В Новоаннинском заработали первые елочные базары Классическое небольшое дерево стоит 500 рублей и выше в зависимости от метража.