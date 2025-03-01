Тень сомнений: что скрывает мой муж?

Да ты и сама все поняла.Муж говорил,что не стоит рисковать ради чужого человека,а он рискнул,значит она для него не чужая.

ВераВерная

И вот всегда-то бедные жёны с мужьями поговорить боятся))) Так не поговоришь - ничего и не узнаешь. Так втихушку можно ещё сто лет мучиться, зачем? Что-то же муж наверняка скажет, посмотришь, как он себя вести будет при этом разговоре, какие слова подберёт...да что, мало признаков, по которым можно вычислить его душевное состояние. Одно бесспорно - кинулся под нож ради женщины - уже не только потому что они вместе работают.