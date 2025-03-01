Пару месяцев назад моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это случилось, когда муж возвращался с работы.
Тень сомнений: что скрывает мой муж?
Комментарии
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Иван Ураганов
Да ты и сама все поняла.Муж говорил,что не стоит рисковать ради чужого человека,а он рискнул,значит она для него не чужая.
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21 час.
Сергей Рубцовск
Ультиматум мужу, пусть делает выбор.
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14 час.
ВераВерная
И вот всегда-то бедные жёны с мужьями поговорить боятся))) Так не поговоришь - ничего и не узнаешь. Так втихушку можно ещё сто лет мучиться, зачем? Что-то же муж наверняка скажет, посмотришь, как он себя вести будет при этом разговоре, какие слова подберёт...да что, мало признаков, по которым можно вычислить его душевное состояние. Одно бесспорно - кинулся под нож ради женщины - уже не только потому что они вместе работают.
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11 час.
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