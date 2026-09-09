Захарова назвала истерию после инцидента с БПЛА в Лейпциге запланированной эскалацией

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает антироссийскую истерию в Европе после инцидента с БПЛА в Лейпциге как заранее запланированный эскалационный маневр.
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