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На министра промышленности Новосибирской области Гончарова завели дело о превышении полномочий

На министра промышленности Новосибирской области Гончарова завели дело о превышении полномочий

Ущерб оценивается в 95 миллионов рублейВ отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в областной прокуратуре.

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