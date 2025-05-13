На министра промышленности Новосибирской области Гончарова завели дело о превышении полномочий

Ущерб оценивается в 95 миллионов рублейВ отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в областной прокуратуре.
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