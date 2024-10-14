В приграничных районах Курской области продолжается освобождение территорий от нацистов. Группировка войск «Север» ВС России сообщает, что в ходе наступления российских частей освободили населенный пункт Толстый Луг, где боевики ВСУ удерживали в качестве заложников более 70 жителей, среди них были маленькие дети.
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