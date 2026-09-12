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Газета.ру

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Минпросвещения: ученики 5-11-х классов могут применять ИИ

Минпросвещения: ученики 5-11-х классов могут применять ИИ

Ученики начальных классов не должны использовать искусственный интеллект (ИИ) в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.

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