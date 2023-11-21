Прорыв российских войск в Авдеевке: ВСУ на грани полного провала Елена ВайленкоПо последней информации от военкоров и аналитиков, российским подразделениям удалось успешно прорвать украинскую оборону в Авдеевке, продвигаясь на полкилометра вглубь территории.