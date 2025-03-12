ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За полмиллиона квартира превращается… В бордель, или гостиницу!

За полмиллиона квартира превращается… В бордель, или гостиницу!

Русский Колоколъ Администрация Котельников согласовывает незаконную перепланировку помещений в многоквартирных домах.

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Комментарии
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Михаил
А где г.о. Котельники? В Московской обл.? Копыльченко И,А., Королева Е.П. и др. -главы этих борделей? Губернатор Воробьев, не стыдно вам иметь таких подчиненных?...........
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9 час.
Ина Куликова
Не надо пусть хостел и хоспис, хотя и первое, и второе в жилом доме недопустимо!!!
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8 час.
NN
N N
Хостелы!
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7 час.
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