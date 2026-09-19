США предупредили союзников о задержках поставок вооружений на срок до 5 лет

США предупредили своих союзников о возможной задержке поставок вооружений на срок до пяти лет, поскольку Вашингтону необходимо восполнить собственные запасы боеприпасов, существенно истощённые в ходе конфликта с Ираном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.