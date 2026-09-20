«Bayraktar вернутся на поле боя»: новое оснащение ударных беспилотников

Турецкая компания Aselsan интегрировала на борт ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2 от Baykar три новых подвесных контейнера для ведения радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и SAR картографирования.
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