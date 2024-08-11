Деймон Хилл считает, что Сайнс может вернуться в Ferrari

Деймон Хилл считает, что Сайнс может вернуться в FerrariFerrariИспанский пилот Карлос Сайнс в будущем может вернуться в команду Ferrari, которую покинет по завершении сезона-2024, считает чемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл.