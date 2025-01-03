Сборная Испании Касильяса сыграет с Италией Бонуччи, Германия Гетце – против Бразилии Кака. Расписание 2-го этапа Кингс ЧМ

3 января, пятница Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Япония – 18:00 Испания (сборная Икера Касильяса) – Италия (в составе Леонардо Бонуччи) – 19:00 США (сборная блогера Castro1021) – Узбекистан – 20:00 Мексика (сборная Чичарито) – Саудовская Аравия – 21:00 4 января, суббота Германия (сборная Марио Гетце) – Бразилия (сборная Кака) – 18:00 Перу – Южная Корея (сборная Пак Чжи Суна) – 19:00 Турция – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – 20:00 Украина (в составе Евгений Коноплянка) – Марокко – 21:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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